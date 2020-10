O avançado brasileiro, que se estreou como titular e a marcar pela equipa, colocou os ‘dragões' na frente do marcador, aos 41 minutos, desequilibrando um jogo em que os ‘azuis e brancos’ acabaram reduzidos a 10 unidades, com a expulsão de Zaidu, aos 74 minutos.

Com este triunfo, o FC Porto mantém o segundo lugar, com 10 pontos, menos dois do que o líder Benfica, que só recebe o Belenenses SAD na segunda-feira, e os mesmos que o Sporting, que tem menos um jogo,

Já o Gil Vicente, que também tem menos um jogo, e sofreu a primeira derrota no campeonato, segue no 12.º posto , com cinco pontos.

Os ‘dragões' apresentaram-se para este desafio com quatro alterações no ‘onze' em relação ao último desafio, da Liga dos Campeões, na derrota frente ao Manchester City, com Manafá, Nakajima, Toni Martínez e Evanilson a renderem Sarr, Sérgio Oliveira, Marega e Luis Díaz.

Apesar da pequena 'revolução' na equipa, os ‘azuis e brancos' cedo impuseram um ascendente, instalando-se no meio-campo contrário, embora num domínio praticamente inconsequente durante a meia hora inicial, na qual as dificuldades no último passe não propiciaram um único remate à baliza barcelense.

Do outro lado, o Gil Vicente fazia da coesão defensiva o seu maior trunfo, mas sempre que podia tentava explorar o contra-ataque, acabando mesmo por criar a primeira grande oportunidade do desafio, numa arrancada de Samuel Lino, que pecou na altura da finalização, sendo anulado pela defesa ‘portista’.

O lance acabou por servir de alerta para o FC Porto, que aos 30 minutos desenhou o seu primeiro lance digno de registo, num excelente trabalho de Corona no flanco, deixando três adversários pelo caminho, e cruzando para Toni Martínez, que cabeceou para defesa atenta do guarda-redes gilista.

Mais galvanizados, os ‘azuis e brancos' mantiveram o embalo, e, dois minutos depois, foi Evanilson, também em estreia como titular, a levar novo perigo à baliza barcelense, desviando de cabeça um pontapé de canto, que acabou por ser devolvido pela trave.

Os minhotos, apesar destes dois calafrios, não mudaram a estratégia, continuaram e espreitar os contra-golpes, e aos 34 Samuel Lino voltou a ser protagonista, com um remate de longe, que saiu um pouco por cima da baliza de Marchesín.

No entanto, este novo atrevimento dos ‘galos' não fez o FC Porto abdicar da pressão alta, acabando por corporizar o ascendente em golo, já aos 41, num desvio certeiro de Evanilson, após assistência de Nakajima, que fixou o 1-0 ao intervalo.

No regresso do descanso, o técnico dos dragões deixou o pouco produtivo Toni Martínez nos balneários, lançando Romário Baró no jogo e desfazendo um pouco usual esquema com três defesas utilizado na etapa inicial.

A aposta no jovem médio deu frutos aos 57 minutos, quando Baró tentou o remate à entrada da área, com a bola a desviar no braço de Ygor Nogueira, num lance para grande penalidade, após recurso às imagens do videoárbitro.

No entanto, na marcação do castigo, já aos 59, Uribe desperdiçou a benesse, rematando denunciado para defesa do guardião gilista Denis.

O desaproveitamento do médio colombiano não afetou a equipa da casa, que 10 minutos depois teve, num só lance, três soberanas oportunidades para ampliar vantagem, com Evanilson e rematar à barra, e Nakajima e Fábio Vieira, em dupla recarga, a não conseguiram superar a defesa adversária.

Aos 74, contrariedade para o FC Porto, com expulsão de Zaidu, por acumulação de amarelos, levando a um novo acreditar do Gil Vicente, que nos momentos seguintes subiu no terreno, e, por intermédio do recém-entrado Lucas Mineiro, ainda ameaçou o empate.

Apesar do susto, e de mais uma ou outra insistência dos minhotos, embora já sem grande coerência, os ‘dragões' foram mantendo a vantagem controlada, e segurando o triunfo e já pensando no próximo compromisso, na terça-feira, frente ao Olympiacos, para a Liga dos Campeões.

(Notícia atualizada às 23h17)