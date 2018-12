O guarda-redes do FC Porto Alfredo Quintana foi a grande figura do encontro com, pelo menos, com 10 defesas decisivas, negando ao Benfica a vantagem no marcador, que só alcançou durante alguns minutos na primeira parte.

Os primeiros momentos do encontro traduziram-se num equilíbrio no resultado, até à igualdade 5-5, pouco depois dos 10 minutos, fase em que o Benfica se adiantou (7-5).

O treinador do FC Porto, Magnus Andersson, aproveitou um desconto de tempo para reorganizar a sua equipa e a tarefa foi conseguida, com os ‘dragões’ a chegarem ao intervalo a vencer por 13-9.

No segundo tempo, o FC Porto continuou, impedindo o Benfica de dar a volta à marcha do marcador. Ainda assim, e a partir dos 45 minutos, o FC Porto baixou o rendimento defensivo, o que permitiu a aproximação ao Benfica para dois golos (23-21), a 10 minutos do fim.