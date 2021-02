O número cinco português e 291.º colocado do ranking mundial até entrou melhor no encontro e venceu o primeiro ‘set’, mas não conseguiu manter o nível exibicional e acabou por ceder perante o número 170 do mundo em três ‘sets’, com os parciais de 1-6, 6-4 e 6-1, em duas horas e três minutos.

Uma vez eliminado, o jogador natural do Porto, de 26 anos, vai disputar ainda a variante de pares ao lado do polaco Karol Drzewiecki, o oitavo cabeça de série.

Já Filip Horansky vai discutir o acesso aos quartos de final com o vencedor do encontro entre o italiano Gian Marco Moroni e o francês Manuel Guinard.