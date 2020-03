"Não podemos afirmar que o anúncio de uma pandemia não terá um impacto (...), mas acredito que cancelar os Jogos é impensável", declarou Yuriko Koike à imprensa japonesa.

Há semanas se discute a conveniência de manter os Jogos no Japão - de 24 de julho a 9 de agosto - no meio da pandemia do novo coronavírus.

Os organizadores japoneses insistem em realizar as Olimpíadas como o previsto, e um eventual cancelamento não está em discussão no Comité Olímpico Internacional (COI), que terá a última palavra.

O COI afirma estar em contato permanente com a Organização Mundial de Saúde (OMS), que acaba de classificar o novo coronavírus como uma pandemia.

O avanço do surto já provocou o cancelamento de muitas competições desportivas pelo mundo fora.

A última foi a temporada da NBA, suspensa após um caso de infeção envolvendo um atleta da equipe do Utah Jazz.

O Campeonato italiano de futebol foi suspenso até 3 de abril, e não se sabe o que irá acontecer com os jogos dos oitavos de final da Liga Europa.

O ténis e o ciclismo também cancelaram competições, e o Grande Prémio da China de Fórmula I, previsto para Xangai em 19 de abril, foi adiado, e a corrida no Barein, a 22 de março, não terá público a assistir.

As maratonas de Barcelona (15 de março) e Paris (5 de abril) foram também adiadas para 25 e 18 de outubro, respectivamente.