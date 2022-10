Um golo do central brasileiro Anderson, aos 14 minutos, selou o triunfo do conjunto comandado por Álvaro Pacheco, que só tinha triunfado na ronda inaugural (1-0 em Vila do Conde).

A formação da casa passou a somar oito pontos, juntando-se no 11.º lugar a Desportivo de Chaves e Arouca, enquanto o Portimonense, que tinha vencido cinco dos últimos seis jogos, manteve-se com 15, na quinta posição.