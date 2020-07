Suholeznik, de 25 anos, que alinhou durante as últimas duas temporadas no Dunquerque, da primeira divisão francesa, considerou que “o Benfica é um clube espetacular e tem tudo o que os melhores clubes do mundo têm”.

“Quero melhorar como jogador. Quando as pessoas do Benfica me apresentaram o projeto, imaginei-me dentro do mesmo. O clube está a fazer um trabalho muito bom para tentar juntar um bom grupo de jogadores no plantel”, observou.

O anúncio da contratação de Suholeznik surge um dia depois de os ‘encarnados’ terem reforçado a equipa de andebol com o franco-maliano Mohamadou Keita, também de 25 anos e igualmente proveniente do um clube francês, o Ivry.

Suholeznik é o quarto reforço confirmado pelo Benfica para a época 2020/21, depois de Keita e dos espanhóis Sergey Hernández e Arnau García, compatriotas do novo treinador ‘encarnado’, Chema Rodríguez, que substituiu Carlos Resende.