Fonseca beneficiou de um ‘bye’ na primeira ronda, mas cedeu por ‘wazari’ diante do polaco Piotr Kuczera, de 27 anos e vencedor do ‘Grand Slam’ de Paris, num duelo de 4.45 minutos, em que o adversário de leste foi sancionado com dois ‘shido’.

Em 2022, o judoca luso de 29 anos também já fora afastado no primeiro duelo dos Campeonatos Europeus de Sófia, em maio, embora tenha conquistado entretanto o ‘Grand Slam’ de Antalaya, além do Open de Praga, em março, e do Grande Prémio de Portugal, em janeiro.