O FC Barcelona até se adiantou no marcador, depois de Messi marcar com sucesso aos 38 minutos um penálti a castigar uma falta dentro da área do Levante sobre o internacional português Nélson Semedo.

Porém, após o descanso, o Levante inverteu a situação, marcando três golos em oito minutos, e arrecadando os três pontos: José Campaña, que passou pelo FC Porto na época de 2014/15 fez o primeiro aos 61, Borja Mayoral fez o segundo para os da casa aos 63 e o sérvio Nemanja Radoja fixou o resultado final de 3-1 aos 68.

Com a derrota, o colosso catalão segue no primeiro lugar da La Liga com 22 pontos em 11 jogos, mas pode ser ultrapassado pelo Real Madrid (21 pontos), que recebe hoje o Bétis, de William Carvalho, que recupera de uma intervenção cirúrgica.