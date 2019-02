Bruno Fernandes afirmou hoje que o Sporting vai procurar inverter o histórico negativo nas visitas a Espanha e tentar a “remontada” perante o Villarreal, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

“A equipa está motivada, independentemente da vitória com o Braga [3-0] e da derrota com o Villarreal [1-0]. Estamos motivados, porque uma vitória aqui pode dar a passagem à próxima fase, e é isso que desejamos”, afirmou o médio internacional português.

Na antevisão da partida de quinta-feira, que se disputa no El Madrigal, Bruno Fernandes foi questionado sobre o histórico dos ‘leões’ em Espanha, onde não venceram qualquer uma das 16 partidas disputadas para as competições europeias.

“Não fizemos um mau jogo com o Villarreal. Jogámos mais, o Villarreal fechou-se e saiu em contra-ataque. Nós, portugueses, estamos habituados a não ter a história do nosso lado e cabe-nos inverter isso e tentar a remontada”, transmitiu.

Apesar das dificuldades no campeonato, o médio, de 24 anos, assegurou que o Sporting “é um clube grande e não pode descartar” competições: “Vamos continuar a lutar no campeonato enquanto for possível. Temos de continuar a acreditar que tudo é possível”.

Quanto à possível renovação de contrato com o clube de Alvalade, Bruno Fernandes revelou que ainda “ninguém falou” com ele, mas confessou que, caso isso aconteça, sentir-se-á “lisonjeado”.

Com a saída de Nani para o Orlando City, o médio contratado à Sampdoria em 2017 assumiu o topo da hierarquia de ‘capitães’ do Sporting: “A braçadeira tem um peso importante, por ser no clube que é. Ainda assim, já me sentia capitão de equipa, como todos os outros”.

Sporting e Villarreal jogam na quinta-feira, a partir das 17:55, no Estádio El Madrigal, num encontro que será dirigido pelo checo Pavel Královec.