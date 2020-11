Portugueses e franceses, as duas seleções com mais pontos (dez) após quatro rondas, podem decidir no sábado o primeiro apurado, precisando ambos de vencer, enquanto belgas e polacos necessitam, no domingo, de triunfos e ainda de ajudas ‘externas’.

Numa fase de grupos em que prevalece o confronto direto em caso de empate pontual, os vencedores do último Europeu (2016) e do derradeiro Mundial (2018) jogam uma verdadeira ‘final’ no Estádio da Luz, já que o vencedor garante um lugar nas meias-finais.

Depois do ‘nulo’ em Saint-Denis, em 11 de outubro, a equipa que ganhar fica com mais três pontos e vantagem no confronto direto, no Grupo 3, pelo que assegura o apuramento dispensando a sexta e última jornada, marcada para terça-feira.

No cenário de empate, a França ficaria em vantagem se o mesmo fosse com golos, bastando-lhe, então, bater em casa os suecos na última jornada, enquanto novo ‘nulo’ deixa Portugal na frente, pois tem uma diferença total de golos superior (9-1 contra 7-3).

Ainda assim, a formação das ‘quinas’ não tem um jogo acessível na terça-feira, já que visita a Croácia, atual vice-campeã mundial em título. Teria de fazer o mesmo resultado da França e não permitir que esta recuperasse dos quatro golos em atraso.

No outro encontro do Grupo 3 marcado para sábado, a Suécia recebe a Croácia e tem de vencer para continuar na corrida à manutenção na Liga A. Ainda não pontuou, enquanto os croatas somam três pontos, os que conseguiram na receção aos suecos (2-1).

Ainda no mesmo dia, joga-se também a quinta ronda do Grupo 4, o único que não terá, de certeza, apurados prematuros, com a Espanha (sete pontos) a visitar a Suíça (dois) e a Alemanha (seis) e a Ucrânia (seis) a encontrarem-se em Leipzig.

Os espanhóis partem em vantagem, mas os germânicos também só dependem de si próprios, pois na última ronda jogam com a Espanha – terça-feira, em Sevilha. A Ucrânia também se pode qualificar, mas está dependente de uma ‘escorregadela’ de ‘La Roja’.

Quanto aos embates de domingo, a Polónia, líder do Grupo 1, e a Bélgica, primeira do 2, são as formações que podem seguir para as meias-finais, precisando sempre de vencer e ainda que Países Baixos e Dinamarca, respetivamente, não ganhem.

No Grupo 1, a Polónia (sete pontos) tem uma difícil deslocação a Itália (seis), que procura ascender ao primeiro lugar, também ao alcance dos Países Baixos (cinco), que recebem a lanterna-vermelha Bósnia-Herzegovina.

Para selarem um lugar nas meias-finais, os polacos precisam de ganhar em Reggio Emília e ainda esperar que os holandeses não vençam os bósnios na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão.

A tarefa não parece fácil para os polacos, que até podem acabar a ronda na terceira posição, isto antes de uma sexta e última jornada em que a Bósnia-Herzegovina recebe a Itália, em Sarajevo, e a Polónia é anfitriã dos Países Baixos, em Chorzow.

No Grupo 2, a situação semelhante, com a Bélgica (nove pontos) a ter, porém, o fator casa face à Inglaterra (sete), num embate agendado para Lovaina. Os belgas precisam de um triunfo e ainda que a Dinamarca (sete) não vença em casa a Islândia (zero).

Os dinamarqueses, que na quarta-feira visitam a Bélgica, também só dependem de si próprios, pois têm vantagem no confronto direto com os ingleses (0-0 em casa e 1-0 fora), que, para chegarem às ‘meias’, precisam sempre de um ‘tropeção’ dos nórdicos.

Das quatro equipas que estiveram na ‘final four’ da primeira edição, conquistada por Portugal, em 2019, só a formação das ‘quinas’ pode já qualificar-se na quinta jornada, mas podem ‘cair’ todas (Portugal, Países Baixos, Suíça e Inglaterra).

Os primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A qualificam-se para as meias-finais, em 06 e 07 de outubro de 2021 – e final em 10 -, enquanto os quartos colocados descem à Liga B.