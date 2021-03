Os ingleses afastaram os alemães do Borussia Moenchengladbach com duplo triunfo por 2-0, enquanto os espanhóis ganharam 1-0 em Bérgamo frente à Atalanta, a quem hoje venceram por 3-1.

Com João Cancelo, Ruben Dias e Bernardo Silva no onze inicial, a equipa de Pep Guardiola voltou a ser superior ao Borussia Moenchengladbach, que nunca pareceu capaz de discutir a eliminatória.

Sem marcação à entrada da área, o médio belga Kevin De Bruyne inaugurou o marcador, aos 12 minutos, com um potente remate, indefensável.

Se dúvidas restassem quanto a quem seguia em prova, aos 18 minutos, em ataque rápido, Phil Foden desmarcou o alemão Ilkay Gundogan que, já na área, recebeu com o pé esquerdo e rematou cruzado com o direito, derrubando definitivamente o 10.º classificado da Liga germânica.

Os ‘citizens’ chegaram pela quarta vez consecutiva aos quartos de final, fase em que ‘caíram’ sempre nos últimos quatro anos e só passaram em 2015/16.

A Atalanta, que em Itália disputou o jogo quase todo em inferioridade numérica, por prematura expulsão de Freuler, aos 17 minutos, fez de tudo para complicar a vida ao Real Madrid, porém a qualidade individual dos ‘merengues’ desequilibrou.

Aos 34 minutos, o croata Luka Modric entrou na área e cruzou para a zona de penálti, onde surgiu o francês Karim Benzema a inaugurar o marcador e ampliar para dois golos a vantagem dos espanhóis.

No segundo tempo, Vinicius foi travado em falta e aos 60 minutos Sérgio Ramos converteu o respetivo penálti, fazendo o 2-0.

Uma ‘bomba’ do avançado colombiano Muriel, aos 83 minutos, resultou no tento de honra dos transalpinos, que viram Asensio, volvidos dois minutos, rematar para recolocar a vantagem em dois golos no definitivo 3-1.

Os ‘merengues’, recordistas de títulos europeus, evitaram ser eliminados pela terceira vez consecutiva nos oitavos de final.

Na quarta-feira, o campeão Bayern Munique recebe a Lazio depois do triunfo por 4-1 em Roma, enquanto o Atlético de Madrid, de João Félix, tem a difícil missão de reverter em Londres a derrota caseira 1-0 ante o Chelsea.

O FC Porto afastou a Juventus, o Paris Saint-Germain o FC Barcelona, o Liverpool o Leipzig e o Borussia Dortmund o Sevilha.