Quartos de final

(a 12, 13, 14 e 15 de agosto)

Jogo 1 - Real Madrid/Manchester City-Lyon/Juventus

Jogo 2 - RB Leipzig-Atl. Madrid

Jogo 3 - Nápoles/Barcelona-Chelsea/Bayern

Jogo 4 - Atalanta-PSG

Meias finais

(a 18 e 19 de agosto)

Jogo 1 - Jogo 3

Jogo 4 - Jogo 2

A pandemia de covid-19 obrigou à interrupção das provas europeias, com a UEFA a decidir organizar uma inédita ‘final a oito’, com eliminatórias a apenas uma mão, em Lisboa, entre 12 e 23 de agosto, com a final marcada para o Estádio da Luz.

Até ao momento, já se apuraram para os ‘quartos’ Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid – que eliminou o campeão europeu em título, Liverpool – e Paris Saint-Germain.

Com a paragem da competição, ficaram por decidir quatro embates da segunda mão dos oitavos de final: Manchester City-Real Madrid (2-1, na primeira mão), Juventus-Lyon (0-1), Bayern de Munique-Chelsea (3-0) e FC Barcelona-Nápoles (1-1).