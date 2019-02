O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou hoje orgulho nas atletas da seleção feminina de futsal e felicitou as vice-campeãs europeias, que perderam 4-0 com a Espanha na final do Campeonato da Europa, no domingo.

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado considera que "o lugar conquistado é o reflexo de um trabalho iniciado em 2010 e que começa agora a produzir os primeiros resultados".

Marcelo Rebelo de Sousa "felicita a seleção nacional de futsal feminino que se sagrou ontem [domingo] vice-campeã europeia na 1.ª edição da competição que teve lugar em Gondomar", lê-se na nota.

O Presidente da República "enaltece o trabalho da Federação Portuguesa de Futebol, o lema da igualdade sempre presente nesta competição, todos os envolvidos na organização da prova e, em especial, as atletas", afirmando que "tiveram uma prestação que muito orgulha Portugal e os portugueses".

No domingo, a seleção portuguesa feminina de futsal perdeu 4-0 com a Espanha na final da edição inaugural do Campeonato da Europa, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, no distrito do Porto.

A Espanha sentenciou o encontro ainda durante a fase inicial da primeira parte, com golos marcados por Mayte, aos quatro minutos, Anita, aos seis, e Romero, aos 10, tendo Sotelo dado maior expressão ao triunfo espanhol aos 36 minutos, fixando o resultado final.

No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, a Ucrânia, que tinha sido batida por Portugal nas meias-finais por 5-1, perdeu por 3-2 no desempate por grandes penalidades com a Rússia, depois de um empate 2-2 no fim do tempo regulamentar.