“Cabe-nos não ter preocupações com isso, focarmo-nos no que podemos e queremos fazer. Sabemos que para competir com estas equipas temos de procurar jogar, porque se nos remetermos a defender acredito que vamos ter mais dificuldades”, vincou.

Neste duelo em Alvalade, a formação da foz do Ave vai reencontrar Rúben Ribeiro, jogador que no ‘mercado de inverno’ se transferiu dos Arcos para o Sporting, no que Miguel Cardoso considerou ser uma prova do bom trabalho feito pelo atleta e também pelo clube.

“O Rúben Ribeiro foi o primeiro de muitos jogadores do Rio Ave que vão acabar esta época com mais valias. É uma excelente pessoa e profissional, e está a mostrar que, apesar da idade, tem um potencial brutal”, analisou.

Miguel Cardoso conhece bem o médio ofensivo, mas garantiu que não será por isso que vai que o Rio Ave vai conseguir travar o Sporting.

“O Rúben só será travado se a equipa do Sporting for travada. Se só nos preocuparmos com ele vamos romper de alguma maneira. Temos de interpretar o Sporting como um todo, e mesmo sabendo das valias individuais, que são muitas, não nos podemos preocupar só com um jogador”, assumiu.

O treinador do Rio Ave não divulgou a lista de convocados para esta partida, mas confirmou que o defesa direito Lionn, por lesão, não estará disponível.

Quem também não viajou para Lisboa foi Tarantini, que tem de cumprir um jogo de suspensão, além de Francisco Geraldes e Gelson Dala, que estão em Vila do Conde por empréstimo do Sporting.

O Rio Ave, quinto classificado com 40 pontos, visita no domingo o Sporting, terceiro com 62, em jogo com início marcado para as 20:15.