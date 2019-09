O português Miguel Oliveira (KTM) cumpriu hoje os primeiros treinos livres do Grande Prémio de São Marino de MotoGP com o 20.º melhor tempo da sessão, apesar de ainda rodar limitado por uma lesão no ombro direito.

O piloto de Almada, que fez duas pausas ao longo da sessão, realizou a sua melhor volta em 1.35,264 minutos, a 2,111 segundos do mais rápido, o francês Fabio Quartararo (Yamaha). O português da equipa Tech3, da KTM, realizou um total de 17 voltas ao circuito Marco Simoncelli, em Misano, conseguindo o seu melhor tempo na penúltima volta que efetuou, acabando por regressar às boxes definitivamente cerca de três minutos antes do final da sessão. Recorde-se que Miguel Oliveira chega a São Marino com dois tendões do ombro direito rasgados, depois de o francês Johann Zarco (KTM) o ter abalroado no GP da Grã-Bretanha, a 25 de agosto. Uma lesão que obrigou o piloto português a falhar os testes realizados precisamente no circuito de Misano, no final de agosto, devido às fortes dores. Para as 14:00 horas (de Lisboa) está prevista a segunda sessão de treinos livres de MotoGP. O piloto luso da KTM chega a esta 13.ª prova da temporada na 17.ª posição do Mundial de MotoGP, com 26 pontos.