A equipa das ‘quinas’, que na quarta-feira venceu o Azerbaijão (1-0), em Turim, Itália, no arranque do apuramento, realizará o treino oficial no Estádio Rajko Mitic, pelas 17:30 (16:30 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, um apronto que deverá contar com os 24 convocados pelo selecionador português, Fernando Santos.

A sessão de treino no relvado do Marakana, reduto do Estrela Vermelha, será antecedida de conferência de imprensa de antevisão à partida de sábado, feita por Fernando Santos e um jogador a designar, a partir das 16:45.

Na quinta-feira, ainda em solo transalpino, os titulares do jogo com os azeris efetuaram recuperação no ginásio, enquanto os restantes estiveram às ordens do selecionador no relvado, antes de a comitiva lusa seguir viagem para a Sérvia.

Portugal defronta no sábado, às 20:45 (19:45 em Lisboa), a Sérvia, que também entrou com o ‘pé direito’ na qualificação, ao bater a República da Irlanda, em casa, por 3-2, fechando na terça-feira a ronda tripla inicial de apuramento para o Mundial2022 com a visita ao Luxemburgo.

Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um ‘play-off’.