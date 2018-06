A seleção portuguesa de futebol inicia hoje em Kratovo a preparação do desafio dos oitavos de final do Mundial2018 contra o Uruguai, no sábado, em Sochi.

Depois do empate 1-1 na segunda-feira com o Irão de Carlos Queiroz, em Saransk, que valeu o segundo lugar no grupo B, a equipa das 'quinas' volta ao seu quartel-general, 50 quilómetros a sudeste de Moscovo.

Do programa revelado pela federação, não haverá conferência com qualquer jogador e o treino vai decorrer às 17:30 (15:30 em Lisboa), com os 15 primeiros minutos abertos à comunicação social.

Portugal foi segundo do grupo B com os mesmos cinco pontos da Espanha, que defronta a Rússia em Moscovo, depois do empate 3-3 com o rival Ibérico, triunfo 1-0 sobre Marrocos e igualdade 1-1 com o Irão, que terminou em terceiro com quatro pontos, face a um dos marroquinos.