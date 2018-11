Esperada hoje a maior ondulação do ano na praia do Norte. Em perspetiva a maior onda surfada com os surfistas a serem puxados por um jet-ski. Sessão especial transmitida para todo o mundo.

Depois de disputada a etapa do Nazaré Challenge que abriu a época do circuito mundial de ondas grandes (Big Wave Tour), a World Surf League (WSL) decidiu manter até hoje, domingo, 18, toda a estrutura montada na praia do Forte, Nazaré, para um evento especial em que se prevê a maior ondulação do ano.

Citado pela agência Lusa, Francisco Spínola, diretor-geral da WSL Portugal, sublinhou que a organização acredita que “pode ser batido o recorde mundial da maior onda já surfada”.

Rodrigo Koxa, surfista brasileiro que faz equipa com o português Nicolau Von Rupp é o atual recordista mundial masculino da maior onda surfada (reconhecida pelo Guinness World Records), feito alcançado na Nazaré, na Praia do Norte, há cerca de um ano, tendo surfado uma onda com 80 pés (23.77 metros).

A maior sessão de tow-in do ano (com transmissão no site da WSL e no canal MEO Kanal 5555), surf de ondas grandes em que o surfista é puxado por um jet-ski, contará com a presença de muitos atletas que participaram na prova portuguesa.