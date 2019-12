Já conhece o Bola ao Ar, podcast sobre NBA do SAPO24? Então subscreva-o no Spotify, iTunes, CastBox ou qualquer outra plataforma de podcasts e acompanhe semanalmente todas as novidades sobre a melhor liga de basquetebol do mundo.

Acusados de terem perdido Kemba Walker a troco de nada e de oferecerem uns exagerados 58 milhões de dólares por três anos de contrato ao base Terry Rozier, tornando-o no 45.º jogador mais bem pago de toda a NBA, as previsões diziam que os Charlotte Hornets podiam deitar foguetes se ganhassem mais de 25 jogos na fase regular. Para o Bleacher Report, a projeção era de 22 triunfos e 60 derrotas. No entanto, com 24 jogos disputados, os Hornets apresentam um surpreendente registo de nove vitórias e 15 derrotas. É um registo negativo, sim, mas bem acima do que se esperava. O motivo desta boa entrada em 2019/20 tem um nome e não é Terry Rozier. Aliás, se Rozier era apontado como candidato a «Most Improved Player» no início da época, agora os especialistas dizem que essa distinção até pode ficar em Charlotte, mas noutras mãos.

Devonte' Graham, base de segundo ano, teve uma época de estreia muito modesta. Com o All-Star Kemba Walker e o veterano francês Tony Parker como bases principais, Graham não teve muitas oportunidades. Participou em apenas 46 dos 82 jogos dos Hornets, com uma média inferior a 15 minutos por jogo - muitos deles no chamado "garbage time", e foi limitado a 4.7 pontos, 1.4 ressaltos e 2.6 assistências, com uns míseros 28.1% de eficácia nos lançamentos de três pontos. Não fossem os constantes elogios do treinador James Borrego e nem teríamos ouvido falar de Graham. Este ano? Mesmo com a chegada de Terry Rozier, vindo dos Boston Celtics para ser a figura dos Hornets, Devonte' Graham subiu o seu tempo de jogo para quase 34 minutos por partida e regista médias de 19.1 pontos, 3.7 ressaltos e 7.8 assistências, com uns impressionantes 42.1% no tiro exterior.

Mais impressionante ainda é perceber que Devonte' Graham faz parte de um exclusivo grupo de seis atletas que têm médias acima de sete assistências e três triplos marcados por jogo. Quem são os outros? James Harden, Luka Dončić, Damian Lillard, Trae Young e Kyle Lowry. Destes seis, Graham é o único com eficácia de três pontos acima de 40%. Mas há mais. É o segundo jogador da NBA com mais triplos marcados na época (88), apenas atrás do inevitável James Harden (101) e à frente de outros grandes atiradores como Buddy Hield (78), Davis Bertans (78), J.J. Redick (73) e Trae Young (72). Outro número que salta à vista? É o terceiro jogador de toda a liga com mais assistências (186), num pódio onde convive com LeBron James (246) e Luka Dončić (194).