A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) divulgou hoje os nove atletas para representarem Portugal nos Campeonatos Iberoamericanos, competição que tem lugar em Trujillo, Perú, de 24 a 26 de agosto.

Destaque para a presença da totalidade da estafeta de 4x400 metros feminina (que recentemente foi 12.ª nos Campeonatos da Europa) nesta prova, numa clara tentativa de dar mais condições competitivas ao quarteto, que participará nas suas principais provas individuais.

A comitiva tem apenas dois atletas masculinos, o velocista Ricardo dos Santos, sétimo nos 400 metros nos Europeus, e Tsanko Arnaudov, nono na final do peso em Berlim.

A comitiva feminina é totalmente composta por atletas que estiveram nos Europeus. As atletas da estafeta de 4x400, Cátia Azevedo (que também correrá os 400 metros), Rivinilda Mentai (que estará nos 200 metros), Joceline Monteiro (alinha nos 800 metros) e Dorothé Évora (que correrá os 400 metros).

No triplo salto estarão Susana Costa, que foi 11.ª na final europeia, e Lecabela Quaresma, que esteve na qualificação do triplo e foi 16.ª no heptatlo, enquanto no lançamento do disco estará Irina Rodrigues.