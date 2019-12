Nas últimas semanas, o 2020 de JJ foi tema de discussão no Brasil. Os flamenguistas rezam pela permanência do treinador que os alçou perante os holofotes mundiais com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Muitos dos seus admiradores na imprensa e entre as hostes dos amantes do futebol torcem pela manutenção do efeito JJ, sobre a qual já discorremos anteriormente. Já os rivais diretos desejam o seu retorno à Europa para ter a sua vida mais facilitada.

Provavelmente, Jorge Jesus não estava à espera de conquistar tudo tão rapidamente. Quando veio para o Brasil, sabia do potencial do Flamengo e queria ganhar os títulos que ganhou, mas era improvável conseguir tamanha superioridade em tão pouco tempo. E isso antecipa a pergunta do “e agora?”.

O sonho de Jesus sempre foi a Champions. O técnico nunca escondeu isso nas entrevistas que deu. Recentemente, numa entrevista ao jornal A Bola, Jesus reafirmou isso, adiantando também que não se seduz pelo desafio da Premier League e que gostaria muito de trabalhar em Espanha.

Vamos então analisar as possibilidades de JJ nesta janela de inverno e na próxima de verão.