Perante um desfalcado conjunto do Paraná, que está em poupanças para a final da Libertadores, marcada para o próximo sábado, o Palmeiras venceu por esclarecedores 3-1, em Curitiba.

Em destaque esteve o jovem Endrick, cobiçado já por muitos clubes na Europa. A formação de São Paulo até começou o jogo com o pé esquerdo, com um golo para a equipa da casa logo aos 30', por Matheus Felipe, mas o prodígio brasileiro operou a reviravolta na segunda-parte, com um bis, aos 59' e 65'. Gustavo Gómez fecharia o marcador aos 75 minutos, 3-1, mas não tiraria o brilho à exibição daquele a quem muitos já chamam de novo Pelé e que ontem entrou para a história, tornando-se, aos 16 anos, 3 meses e 4 dias, no jogador mais jovem de sempre a marcar pelo Palmeiras.

Endrick foi também assim determinante para que o Palmeiras possa agora sagrar-se campeão no 'sofá'. É que com esta vitória, a formação de Abel Ferreira poderá festejar o título de campeão brasileiro já na madrugada desta quinta-feira, em Portugal. Para isso, o verdão terá de esperar que tanto Inter e Corinthians, do também português Vítor Pereira, não vençam os respetivos jogos.