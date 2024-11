“Sabemos onde estamos na tabela, mas temos de olhar sempre para cima, com mentalidade ganhadora. É isso que temos de tentar incutir nestes jogadores para, já este sábado, somarmos os três pontos. Faz parte de mim como treinador essa ambição”, disse Petit.

O treinador lembrou que está a apenas dois dias no cargo, e que apesar de querer já introduzir novas ideias ao grupo, vai aproveitar o trabalho deixando pelo seu antecessor Luís Freire.

“Há trabalho bem feito do Luís Freire, esteve cá quatro anos e construi coisas boas. Mas estou aqui para iniciar um novo ciclo. Não vou revelar como nos vamos apresentar frente ao Boavista, mas tenho jogadores inteligentes com capacidade de se adaptar para qualquer sistema”, revelou.

Sobre este primeiro adversário, com o qual já teve uma ligação de várias épocas, Petit mostrou-se familiarizado com o que vai encontrar no estádio do Bessa.

“É uma equipa muito bem organizada defensivamente, muito perigosa nas bolas paradas, que sai bem na pressão e na transição. Analisámos, vimos, vamos tentar passar ao máximo informação aos jogadores, mas o nosso foco foi no que queremos melhorar enquanto equipa”, partilhou o treinador.

Questionado sobre os motivos que o levaram a aceitar o desafio para treinar o Rio Ave, Petit falou num clube “com história no futebol português”, que lhe apresentou um projeto “aliciante e com boas condições de trabalho”.

“Há muita qualidade neste plantel. É um grupo jovem, mas com jogadores identificados com o Rio Ave. Vamos tentar ao máximo potenciar estes atletas. Foi dentro disso, aceitei esta proposta. O importante é recolocar a equipa a vencer, porque com as vitórias os jogadores desfrutaram mais do jogo”, disse o técnico.

Para essa missão de recolocar a equipa no trilho das vitórias e quebrar um jejum de triunfos fora de casa, para o campeonato, que dura há mais de um ano, Petit não pode contar com os defesas, lesionados, Jonathan Panzo e Petrasso.

O Rio Ave, 14.º classificado, com nove pontos, joga este sábado no reduto do Boavista, 11.º também com nove, numa partida agendada para as 20h30, que terá arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.