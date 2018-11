A seleção portuguesa de futebol somou hoje o segundo empate em Itália, ao 13.º jogo, mais de 50 anos depois de uma igualdade a um golo em Roma, graças a um golo do ‘rei’ Eusébio da Silva Ferreira.

Em 12 jogos em solo transalpino, Portugal perdera 11 com a ‘squadra azzurra’ e só empatara um, num particular disputado a 27 de março de 1967, no Olímpico da capital.

O ‘pantera negra’ deu vantagem ao conjunto comandado por José Gomes da Silva, em estreia como selecionador luso, aos 23 minutos, para Renato Cappellini selar o 1-1 final, aos 72.

Antes e depois, Portugal perdeu todos os encontros, sendo que seguia numa série de sete derrotas consecutivas, agora ‘cortada’ com o ‘nulo’ de San Siro.

A formação das ‘quinas’ conseguiu também pontuar pela primeira vez num jogo ‘a sério’, depois de três derrotas, duas em apuramentos para Mundiais (0-3 em 1957 e 0-1 em 1993) e uma para Europeus (0-3 em 1987).

Portugal conseguiu também, e pela primeira vez, não sofrer golos, mas somou o sexto encontro consecutivo sem marcar em solo transalpino.

O último jogador a faturar foi Rui Jordão, a 24 de setembro de 1980, ou seja, há mais de 38 anos, num embate particular em que a seleção portuguesa perdeu por 3-1.

Depois desse encontro, Portugal cedeu consecutivamente por 2-0, 3-0, 1-0, 2-0 e 1-0, para hoje empatar a zero, numa igualdade com sabor a triunfo, já que valeu um lugar na ‘final four’ da Liga das Nações, que será em solo luso, em junho de 2019.