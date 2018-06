A seleção portuguesa de futebol treinou hoje novamente com os 23 convocados, em Kratovo, onde prepara o encontro com Marrocos, da segunda jornada do Grupo B do Mundial2018, marcado para quarta-feira.

O grupo da equipa das ‘quinas’ voltou a estar completo, depois de, no sábado, Fernando Santos ter orientado um treino para os 12 não titulares no empate 3-3 com a Espanha, em Sochi, enquanto o ‘onze’ inicial recuperou no ginásio e com banhos e massagens.

Quando entraram no relvado do complexo de treinos do FC Saturn, a 50 quilómetros sudeste de Moscovo, os termómetros marcavam 23 graus celsius, a temperatura mais elevada desde a chegada da seleção lusa a solo russo.

Dos 15 minutos abertos à comunicação social destacou-se a divisão dos jogadores em quatro grupos, com os guarda-redes Rui Patrício, Beto e Anthony Lopes a evoluírem à parte com Fernando Justino, enquanto os elementos de campo se repartiram por três.

Cristiano Ronaldo esteve acompanhado de Quaresma, Pepe, João Moutinho, Bruno Alves e André Silva, no habitual ‘meínho’ ao primeiro toque, no qual os dois atletas no interior da roda seguravam um colete laranja.

William, Bruno Fernandes, Adrien, Gelson, João Mário, Ricardo e Rúben Dias estavam no grupo do meio e Gonçalo Guedes, Cédric, Manuel Fernandes, Raphael Guerreiro, José Fonte, Bernardo Silva e Mário Rui completavam o outro.

Portugal defronta Marrocos, na quarta-feira, em Moscovo, no seu segundo jogo do agrupamento, no qual vai ainda defrontar o Irão, de Carlos Queiroz, em 25 de junho, em Saransk.

A seleção iraniana lidera a ‘poule’, com três pontos, após vencer a formação marroquina, por 1-0, enquanto Portugal e Espanha partilham o segundo lugar, com um.