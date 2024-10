Rio Ave e Famalicão prolongaram hoje as séries sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao empatarem 1-1 em Vila do Conde, no jogo que inaugurou a oitava jornada.

Gil Dias adiantou os visitantes, aos 52 minutos, mas Hassan empatou aos 75, evitando que os vila-condenses sofressem a primeira derrota do campeonato em casa. O Famalicão, que soma o quarto empate consecutivo e o quinto jogo sem triunfos, mantém-se na sétima posição, com 13 pontos, enquanto o Rio Ave, que não vence há quatro jornadas, é 11.º, com oito.