Em causa esteve uma publicação de Ángel Di María nas redes sociais, no dia seguinte ao jogo, na qual o extremo dos ‘encarnados’ afirmou que “ficou à vista de todos o que se passou” e que o Benfica está “sozinho contra todos”, o que foi interpretado pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) como críticas à atuação do juiz.

“Consigo perceber e acho que o árbitro merece ser criticado. Tomou uma má decisão, pois marcámos um golo claro e ninguém me consegue convencer de que foi irregular. A ideia do futebol não é encontrar razões para anular golos. A ideia é marcar golos. Foi um golo bonito e decisivo e, portanto, é uma pena que o árbitro tenha cometido este erro. Mudámos o momento do jogo e é uma pena também para os adeptos, pois seria muito interessante ver o que acontecia no jogo se o golo tivesse sido validado”, atirou.

Em conferência de imprensa de antevisão ao clássico de domingo frente ao FC Porto, a contar para a I Liga, o foco ainda esteve também virado para o dérbi lisboeta disputado quinta-feira, no reduto sportinguista, da primeira mão das ‘meias’ da Taça de Portugal.

Os ‘leões’ estiveram a vencer por 2-0, através dos golos de Pedro Gonçalves, aos nove minutos, e Gyökeres, aos 54, mas o Benfica reduziu por intermédio de Aursnes, aos 68, antes de Di María ter um golo anulado com recurso ao videoárbitro (VAR), a entender que Tengstedt, fora de jogo, interfere na visão do guarda-redes ‘leonino’ Franco Israel.

Para além dessa situação, na qual Roger Schmidt voltou a exprimir a sua opinião, o treinador alemão lembrou ainda uma situação de grande penalidade assinalada a favor do Sporting, numa queda de Edwards no interior da área, sem ninguém lhe ter tocado, que entretanto foi revertida pelo VAR devido a um fora de jogo no decurso da jogada.

“Toda a gente viu o que se passou na situação do penálti. O árbitro quis dar o penálti. Foi embaraçoso o que aconteceu na área. O jogador do Sporting não teve respeito ao tentar fazer batota com o penálti, mas também foi embaraçoso que o árbitro quisesse dar este penálti. O nível dos árbitros e das decisões tem de ser diferente neste tipo de jogos grandes. Neste jogo, a arbitragem não esteve ao mais alto nível e compreendo a 100% que o Ángel Di María não esteja contente com a decisão”, concluiu o germânico.

Fora os casos polémicos de arbitragem no dérbi, Roger Schmidt apontou que, apesar de as ‘águias’ terem saído derrotados da partida, viu “muita qualidade e mentalidade”: “Estando a perder 2-0, ser capaz de regressar ao jogo e marcar golos mostra que esta equipa acredita sempre em si mesma, sobretudo nos momentos mais complicados”.

O líder Benfica, com 58 pontos, visita no domingo o FC Porto, terceiro, com 49, a partir das 20:30, em clássico da 24.ª jornada da I Liga portuguesa, no Estádio do Dragão, no Porto, que conta com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.