Um golo de Kryvtsov, aos 19 minutos, foi suficiente para dar o triunfo ao Shakhtar, emblema que disputa os seus jogos em casa em Kharkiv e que contabiliza agora 13 triunfos e apenas um empate na competição.

O jogo teve alguns incidentes, primeiro com a interrupção aos 80 minutos, devido a distúrbios entre adeptos, e depois com a expulsão do capitão Taison no Shakhtar, aos 85 minutos, mas a equipa manteve a vantagem.

Após a 14.ª ronda, a formação de Luís Castro, que foi campeã nas últimas três épocas com o também português Paulo Fonseca, agora na Roma, lidera com 40 pontos, mais 12 do que o Zorya Luhansk, segundo classificado.