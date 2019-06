“Faltou-nos a frieza no último terço contra Portugal. Temos de aprender com isso, eliminar os erros — especialmente contra as grandes equipas. As equipas de topo exploram isso, foi o Portugal fez. Ao mesmo tempo, precisamos de marcar mais golos nas nossas oportunidades”, explicou Shaqiri, em conferência de imprensa no centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia, após o treino matinal.

O avançado de 27 anos, recém vencedor da Liga dos Campeões ao serviço do Liverpool, disse ainda que a Suíça não precisa de ter um Cristiano Ronaldo a marcar três golos, porque a equipa sempre foi “forte como coletivo”.

Para Shaqiri, o que falta é “ganhar os jogos mais importantes, algo que que tem faltado nos últimos anos” e indicou que é preciso ter “orgulho” na seleção.

“Estamos a meio de um processo na seleção. Mas dá para ver que as coisas estão a ir por um bom caminho, estamos muito bem encaminhados para acompanhar as grandes equipas. Quando as pessoas reparam no desenvolvimento da nossa maneira de jogar, é um tributo ao nosso trabalho”, sublinhou.