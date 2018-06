"O Sporting sempre teve vitalidade. Tudo quanto seja a bem do Sporting que seja histórico", afirmou Elsa Judas à chegada ao Altice Arena, onde decorre a AG extraordinária do Sporting.

A reunião magna foi convocada com o objetivo de decidir o afastamento ou a continuidade de Bruno de Carvalho, figura central de uma crise que se agudizou com a perda do segundo lugar na I Liga de futebol e a invasão de adeptos à Academia do Sporting, em Alcochete.

Apesar das poucas palavras aos jornalistas, Elsa Judas, que integra a Comissão Transitória da MAG, nomeada pelo Conselho Diretivo, revelou confiança na continuidade de Bruno de Carvalho à frente dos destinos do emblema de Alvalade.

"Claro. Estou confiante num resultado favorável a Bruno de Carvalho", disse rapidamente, antes de seguir para as filas de acesso ao pavilhão, cerca de duas horas depois de terem aberto a urnas para a votação.

De resto, afigura-se como muito provável que esta venha a ser uma das AG mais concorridas da histórica do clube, se não mesmo a mais concorrida, dado o número de sócios que se tem deslocado ao Altice Arena, havendo duas longas filas de espera para aceder ao interior do recinto.