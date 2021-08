Fechado o quadro de 32 equipas apuradas para a fase de grupos da prova ‘milionária’ e com três representantes lusos presentes — algo que não sucedia desde 2017 —, ‘leões’, ‘dragões’ e ‘águias’ conhecem a sua sorte neste sorteio a decorrer em Istambul, na Turquia.

Na véspera deste sorteio, já se sabia que, à exceção do Sporting, qualquer uma das outras sete formações do pote 1 poderia ser adversária do FC Porto ou do Benfica, ou seja, quando os leões calharam no Grupo C, nem águas nem dragões poderiam ter mesmo destino.

Entretanto, durante a cerimónia foram sendo entregues vários prémios, sendo de destacar que Ruben Dias, defesa central português do Manchester City, venceu o troféu de defesa do ano da UEFA. Édouard Mendy e N'Golo Kanté, ambos do Chelsea, venceram o de melhor guarda-redes e melhor médio, respetivamente.

Grupo A:

Manchester City (Ing)

Paris Saint-Germain (Fra)

Grupo B:

Atlético de Madrid (Esp)

Liverpool (Ing)

Grupo C:

SPORTING (POR)

Borussia Dortmund (Ale)

Grupo D:

Inter Milão (Ita)

Real Madrid (Esp)

Shakhtar Donetsk (Ucr)

Grupo E:

Bayern Munique (Ale)

FC Barcelona (Esp)

BENFICA (POR)

Grupo F:

Villarreal (Esp)

Manchester United (Ing)

Grupo G:

Lille (Fra)

Sevilha (Esp)

Grupo H:

Chelsea (Ing)

Juventus (Ita)

Zenit (Rus)