O clube de Alvalade confirmou hoje que o espanhol sofreu uma lesão na coxa esquerda durante um treino, na sexta-feira, não adiantando o tempo de paragem previsto, mas o técnico admitiu ainda contar com o jogador nesta época, quando questionado sobre as implicações da lesão no seu contrato, que estará a dois jogos de ser renovado automaticamente.

“Não muda nada porque ainda pensamos recuperar o Adán para esta época”, atirou o treinador dos ‘verde e brancos’, na Academia do clube, em Alcochete, em conferência de imprensa de antevisão do encontro da I Liga frente ao Farense.

O técnico assegurou também que o guarda-redes “ainda tem tempo” de cumprir nesta época os dois jogos que lhe faltam para renovar automaticamente o vínculo ao clube, mas não adiantou uma previsão de tempo de paragem.

“É uma coisa que também depende dos jogadores, mas, cada vez mais, já não há aquele tempo estipulado para toda a gente. Depende da evolução deles, da clínica deles e, portanto, prevejo uma paragem de alguns jogos, porque foi muscular, mas não sei ao certo”, resumiu.

Nesse sentido, rejeitou a possibilidade de o Sporting contratar um guarda-redes, apesar de o mercado estar fechado, algo que o regulamente permite em situações de lesão grave.

Garantiu que “a lesão do Antonio não é uma lesão grave”, mas sim “uma lesão muscular que vai ser tratada e recuperada no menor tempo possível” e depositou confiança em Franco Israel, que deverá assumir o lugar na baliza dos ‘leões’.

“Todos os jogos que ele fez nesta época demonstrou muita maturidade. Gostei muito do jogo de pés dele contra o Benfica, porque foi muito ágil a servir os colegas. O golo que sofreu, não teve muitas hipóteses, é mesmo na cara dele. O que eu vejo é um guarda-redes com muito rendimento, muita personalidade e preparado para assumir a baliza”, elogiou o treinador.

Ainda sobre a hierarquia da baliza ‘leonina’, Amorim considerou que “o [Diogo] Pinto tem outro traquejo para ir para o banco”, em comparação com Francisco Silva, ‘guardiões’ que têm sido titulares na equipa B e na de sub-23, respetivamente, particularmente após o empréstimo de Diego Callai ao Feirense, em janeiro.

O guarda-redes espanhol Antonio Adán sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda num treino do Sporting.

O guarda-redes, de 36 anos, tem sido habituar titular na baliza dos ‘leões’ desde que chegou ao clube, em 2020/21, e esta temporada já alinhou em 28 jogos nas diferentes competições.

Rúben Amorim comentou a situação clínica do atleta em conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Farense, a contar para a 24.ª jornada da I Liga de futebol, prevista para domingo, às 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.