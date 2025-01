Telasco Segovia, de 21 anos, foi um dos elementos em destaque nos ‘gansos’ durante a primeira metade da época, com dois golos e uma assistência em 15 jogos, após uma primeira temporada em que contabilizou 17 encontros pela equipa lisboeta.

“Estou feliz por estar num grande clube como o Inter Miami. Chego com intenções de ajudar a equipa a ganhar vários títulos, contribuindo ofensiva e defensivamente. Conto explorar o meu potencial e continuar a crescer numa liga tão competitiva como a MLS. É um sonho estar aqui e estou entusiasmado para fazer grandes coisas com o clube”, disse o atleta, numas declarações publicadas no sítio oficial do clube norte-americano.

Formado no Deportivo Lara, do seu país natal, Telasco Segovia passou pelos italianos da Sampdoria antes de ingressar no Casa Pia, assinando agora um contrato válido por cinco épocas com um clube que conta no plantel com nomes como Messi, Suárez, Busquets ou Jordi Alba, é treinado por Mascherano e o proprietário é David Beckham.

“Estamos encantados por contratar uma jovem promessa como Telasco Segovia. Ele vai dar-nos profundidade no meio-campo, algo que será chave para uma temporada em que o Inter Miami competirá em vários torneios, nacionais e internacionais”, frisou o presidente de operações dos norte-americanos, Raúl Sanllehí, acerca da contratação.

O Casa Pia também se despediu do jogador através de vídeos nas redes sociais, depois de ter sido o clube que o lançou até à seleção principal da Venezuela, com oito jogos.

O Inter Miami participará no ‘novo’ Mundial de Clubes, na qualidade de clube do país anfitrião, defrontando o FC Porto na fase de grupos, que também conta com o Benfica.

O Casa Pia é sétimo classificado da I Liga, com 24 pontos, e visita na 18.ª jornada o reduto do lanterna-vermelha Boavista, com 12, na segunda-feira, às 20h15.