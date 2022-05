No pó de tijolo do torneio da capital espanhola, o atual nono colocado da hierarquia ATP precisou de apenas uma hora e três minutos para vencer o campeão em título e terceiro jogador mundial, por 6-3 e 6-1.

Alcaraz, o mais novo a derrotar um número um mundial em 17 anos, face ao triunfo nas ‘meias’ diante de Novak Djokovic, junta o cetro conquistado hoje aos títulos de Umag, em 2021, Barcelona, Rio de Janeiro e Masters 1.000 de Miami, todos em 2022.

Imparável rumo à final, na qual ‘vulgarizou’ o duas vezes campeão Zverev (o alemão também venceu na capital espanhola em 2018), o ‘prodígio’ espanhol tornou-se no primeiro tenista a derrotar Nadal e Djokovic no mesmo torneio de terra batida e de forma consecutiva.

“Diverti-me a jogar ténis, diverti-me muito com o público e é isso que tento em todos os jogos. No ano passado, vivi todos esses momentos com esses jogadores e fez-me aprender. Agora, penso que posso vencer e fazer tudo muito bem. E é isso que importa, confiar em mim mesmo e acreditar que posso vencer qualquer um”, manifestou ‘Carlitos’, que passou a ser o mais jovem tenista a vencer o Masters da capital espanhola.

Para alcançar conquistas como esta, Alcaraz revelou que “são necessárias milhões de horas de trabalho”, mas disse não encarar “o ténis como uma obrigação”.

Por sua vez, o derrotado Zverev pediu desculpas ao público presente “por não ter proporcionado uma boa final” e falou de Alcaraz como “o melhor do mundo” atualmente.