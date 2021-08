Messi, Ronaldo, Lukaku, Grealish, Sancho, Ramos, Aguero, Varane, Wijnaldum, Donnarumma, Abraham, Depay. A lista é longa e a quantidade de craques que trocaram de cores neste defeso é assinalável. A janela ficava obviamente marcada pelo facto de as duas superestrelas do "Planeta Futebol", Messi e Ronaldo, terem mudado de ares, mas o fecho do mercado de transferências promete continuar a mexer e são muitas as equipas que vão tentar afinar negócios no último dia disponível para o efeito, o popular "Deadline Day". E estas são as principais movimentações.

Faltam poucas horas para fechar o mercado de transferências nos principais campeonatos de futebol europeus e as equipas querem arrumar a casa. Neste artigo, que se vai manter em atualização durante o dia, não cabem rumores — como os que apontam que o Barcelona tenta a aquisição de João Félix ou que Ruben Neves está prestes a juntar-se aos compatriotas lusos Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, no Manchester United — só comunicados e negócios fechados. Ponto por ponto, eis que se está a passar (de mais relevante) neste Deadline Day: A principal movimentação — ou, melhor, os adornos do negócio já que a mudança já tinha sido confirmada — terá de ser a de Cristiano Ronaldo . Apesar de a transferência já ter sido comunicada há uns dias, a Juventus só hoje revelou os trâmites do negócio: 15 milhões de euros, existindo ainda oito milhões que dependem de objetivos a atingir. Ao todo, Ronaldo já fez circular 245 milhões em quatro transferências.

Benfica empresta Florentino Luís aos espanhóis do Getafe. Cedência é válida até ao final da temporada 2021/22.

Depois de Lukaku voltar ao Chelsea e de Ronaldo ao United, a Juventus confirmou novo regresso: o italiano Moise Kean, de 21 anos. É um empréstimo com a duração de dois anos, mas caso a Velha Senhora queira manter o avançado nas suas fileiras terá desembolsar qualquer coisa na ordem dos 28 milhões de euros.