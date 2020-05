Ricardo da Silva Oliveira revelou ter tido uma conversa com o presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, “para esclarecer a razão de não se poder jogar nos campos cobertos” porque, na sua opinião, aí “o ar até circula melhor por causa do efeito ‘túnel’ criado pela cobertura”.

“Mas claro que a federação vai acatar esta decisão e esperar que no dia 18 [de maio, quando houver uma primeira avaliação das medidas] haja uma revisão e se possa jogar nos campos cobertos, e mais tarde, nos ‘indoors'”, disse.

A resolução especifica que se deve respeitar “um distanciamento mínimo de dois metros entre cidadãos para atividades que se realizem lado-a-lado”, mas, e tendo em conta que o padel tem uma forte vertente de duplas de jogadores, o líder federativo mostrou-se confiante no cumprimento das regras.

Esta foi uma das medidas que constam no plano de desconfinamento aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros quanto à transição do estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade.

