O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) continua hoje a defender a liderança na Volta a Portugal em bicicleta, numa sétima etapa que liga Montalegre a Viana do Castelo, com a meta no Santuário de Santa Luzia.

O vencedor de 2017 mantém, com quatro tiradas por disputar, 52 segundos de avanço sobre o português Jóni Brandão (Sporting-Tavira) e 1.41 minutos sobre o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano).

Com a partida real a ser dada em Montalegre, às 13:20, a primeira parte da etapa deve ser corrida a boa velocidade, com um percurso praticamente sempre a descer até à primeira meta volante, em Salamonde (Vieira do Minho), aos 59,2 quilómetros.

A primeira dificuldade do dia estará aos 86,5 quilómetros, com uma contagem de terceira categoria no Alto de Covide, com o pelotão a passar depois por mais duas metas volantes — Vila Verde (113,8) e Barroselas (143,8).

Uma subida de 3,2 quilómetros a acabar no empedrado do Santuário de Santa Luzia poderá fazer algumas diferenças entre os principais candidatos.

Em 2017, o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto) foi o vencedor em Viana do Castelo.