O Wolverhampton, emblema que subiu ao principal escalão do futebol inglês, anunciou hoje a contratação de João Moutinho, com o médio a tornar-se no oitavo jogador português a integrar o plantel às ordens de Nuno Espírito Santo.

Moutinho, de 31 anos, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas e junta-se aos seus compatriotas Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Pedro Gonçalves, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Diogo Jota. Os 'Wolves' confirmaram na rede social Twitter a contratação do internacional português, que alinhava no Mónaco, e publicaram um vídeo em que o médio assume o desejo de conquistar “grandes coisas” ao serviço do seu novo clube. “É o meu primeiro dia nos 'Wolves'. Espero que nos ajudem cada vez mais a sermos mais fortes para conseguirmos conquistar grandes coisas por este clube”, disse Moutinho, numa mensagem dirigida aos adeptos. O clube inglês não revelou os contornos da transferência, mas a imprensa inglesa avança que os 'Wolves' terão pagado cerca de 5,5 milhões de euros ao Mónaco pela contratação do português. Moutinho passou as últimas cinco temporadas no Mónaco, tendo antes representado o FC Porto e o Sporting, clube em que fez a sua formação. O médio tem 113 internacionalizações e é o terceiro com mais jogos pela seleção portuguesa, atrás de Luís Figo (127) e Cristiano Ronaldo (154).