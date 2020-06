“O ferro é hoje mais integral para a economia global que qualquer outra matéria-prima. O objetivo até ao final de 2020 passa por uma produção de 300 mil toneladas de agregado de ferro com a maquinaria já contratualizada”, concretizou o presidente do conselho de administração da Aethel Mining, Ricardo Santos Silva.

Segundo o empresário, a retoma dos trabalhos para a exploração de agregado, interrompidos em março, está agendada para o início de julho, após a paragem forçada devido aos efeitos da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A empresa prevê produção de duas mil toneladas de agregado de ferro por dia, naquele depósito situado no concelho de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.

“Já temos encomendas de agregado de ferro para países como Espanha, França, Bélgica e Holanda e contactos a bom ritmo para os Emirados Árabes Unidos “, explicou o empresário à Lusa.

O transporte da matéria-prima será efetuado de camião até à estação do Pocinho (Vila Nova de Foz Côa) e seguirá de comboio até ao porto de Leixões (Matosinhos). Contudo, portos de mar como os de Aveiro e Sines (Setúbal) também estão nas opções da empresa.

“O transporte de agregado de ferro será feito por comboio, duas vezes ao dia, com destino ao porto de Leixões e depois seguirá por via marítima para os países destinatários, pelo menos, por um período inicial de cinco anos”, frisou Ricardo Santos Silva.

Aethel Mining “batizou” a matéria-prima extraída do sítio da Cascalheira da Mua, na União de Freguesias de Felgar e Souto da Velha, no concelho de Moncorvo com o nome comercial de “muadense”.