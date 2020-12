A taxa de desemprego deverá ficar nos 7,2% em 2020, uma revisão em baixa face aos números anteriores, e subir para os 8,8% em 2021, de acordo com as previsões do Banco de Portugal (BdP) hoje divulgadas no Boletim Económico.

Os números do Banco de Portugal contrastam com os revelados em outubro pela instituição, que esperava que a taxa de desemprego fosse de 7,5% em 2020, ao passo que o Conselho das Finanças Públicas (CFP) aponta para 10,0%, o Governo para os 8,7%, o Fundo Monetário Internacional (FMI) para os 8,1%, a Comissão Europeia (CE) 8,0% e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 7,3%. Para 2021, além da previsão do BdP hoje conhecida, a OCDE aponta para uma taxa de desemprego de 9,5%, o CFP de 8,8%, o Governo de 8,2%, e o FMI e a Comissão Europeia de 7,7%. De acordo com o banco central, depois do aumento, a taxa de desemprego deve reduzir para 7,4% em 2023.