De acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira:"A decisão de reduzir a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de depósito – a taxa através da qual o Conselho do BCE define a orientação da política monetária - baseia-se na avaliação atualizada do Conselho do BCE das perspetivas de inflação, da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária".

Na reunião de janeiro, o BCE cortou os juros em 25 pontos base, argumentando que o "processo desinflacionista está bem encaminhado".