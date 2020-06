A Bélgica vai reabrir a 15 deste mês as fronteiras com os países da União Europeia (UE), com o Reino Unido e com os quatro do espaço Schengen que não integram o boço comunitário, anunciou hoje a primeira-ministra belga.

Sophie Wilmés, que falava numa conferência de imprensa para anunciar a entrada numa nova fase do fim do confinamento imposto para travar a propagação de covid-19, indicou que os cafés, bares e restaurantes poderão reabrir a partir de 08 deste mês, mas sob estritas condições. Estes estabelecimentos deverão respeitar 1,5 metros de distância entre as mesas, com um máximo de 10 pessoas por cada uma, indicou a primeira-ministra liberal belga. Os funcionários deverão utilizar uma máscara e não serão feitos serviços à mesa, com os estabelecimentos a terem de encerrar o mais tardar à 01:00. Em relação às fronteiras, a primeira-ministra belga adiantou que serão reabertas a 15 deste mês e que, além dos países da UE e do Reino Unido, já se poderá viajar de e para a Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. “De qualquer maneira tem de se ter atenção às condições impostas” por cada país, avisou Wilmés, pedindo aos viajantes para se informarem antes de qualquer viagem. Continuar a ler Sobre as viagens para fora da Europa, a Bélgica seguirá as decisões da UE. Em relação ao turismo e às viagens, proibidas desde 20 de março, o reinício das atividades também será feito de forma faseada a partir da próxima segunda-feira, permitindo a realização de excursões de um ou mais dias. O calendário da nova fase de aligeiramento das medidas restritivas só vai permitir a reabertura das salas de espetáculo e os cinemas a 01 de julho. A 08 deste mês será também autorizada a prática de cultos. No país de 11,5 milhões de habitantes e onde a pandemia do novo coronavírus causou mais de 9.500 mortes entre os quase 59.000 casos, “os indicadores são encorajadores, sendo analisados todos os dias”, assegurou Wilmés, advertindo, contudo, que o vírus continua a existir. Após dois meses de confinamento, o comércio e as escolas começaram a reabrir progressivamente desde meados de maio. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 380 mil mortos e infetou quase 6,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,7 milhões de doentes foram considerados curados. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram