O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, e o presidente do Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, irão assinalar às 12:00 (11:00 de Lisboa), na sede do banco espanhol, o fim do processo de compra/venda do Banco Caixa Geral (nome da filial da CGD).

Da parte da tarde realiza-se em Vigo, na Galiza, uma assembleia-geral extraordinária de acionistas da filial espanhola do banco português para nomear a nova administração do banco que passa a ser propriedade do Abanca.

A transferência da propriedade da empresa culmina um processo iniciado em novembro de 2018, quando o Governo português escolheu o Abanca para a venda da filial da CGD.

A assembleia-geral extraordinária de hoje foi convocada depois de, a 09 de setembro, o Banco Central Europeu (BCE) ter autorizado a operação.

De acordo com previsões do Abanca, a integração informática, jurídica e financeira das duas entidades deverá ser realizada “no primeiro trimestre de 2020″.

A entidade bancária espanhola revelou que através da integração do Banco Caixa Geral, o Abanca irá adicionar um volume de negócios de 7.000 milhões de euros e 131.000 clientes.

A instituição pagou 364 milhões de euros pela aquisição de 99,79% da filial espanhola, o que teve um impacto positivo de 135 milhões nos resultados do primeiro semestre e nos capitais consolidados da CGD.