A 4ª edição do programa Protechting, desenvolvido pela Fidelidade e pela Fosun, pretende ser mais internacional e apostar no desenvolvimento sustentável com impacto social, económico e ambiental. A Luz Saúde e o banco privado alemão Hauck & Aufhäuser reforçam o seu envolvimento no programa de captação e aceleração de startups. 33 projetos estão a ser apoiados desde o arranque do programa. O vencedor receberá 10 mil euros de prémio. Participação de capital pode ir até aos 350 mil.

O Protechting, programa de captação e aceleração de startups da Fidelidade e a Fosun, desenvolvido com o apoio da Beta-i, arranca para a 4ª edição durante o mês de julho. Nas três edições anteriores, das 494 startups, provenientes de 42 países, 33 projetos pilotos de startup continuam a manter colaboração com o Grupo Fidelidade e a Luz Saúde e "cinco assinaram acordos comerciais", anunciou, em comunicado, a seguradora. Este ano, o objetivo passa por "apoiar o desenvolvimento de projetos internacionais" com "uma preocupação acrescida nas temáticas do desenvolvimento sustentável". Ou seja, embora mantendo a matriz que contribuam para melhorar a proteção das pessoas nas três áreas estratégicas, Healthtech, Insurtech, Fintech, apostam em projetos que "contribuam para uma maior criação de valor para a sociedade". A aposta na atração de startups de âmbito global levará o Protechting 4.0 a desenvolver ações internacionais de scounting durante a fase de candidaturas, junto de parceiros e em eventos de empreendedorismo na América do Sul, África, Europa e China". Uma expansão geográfica que se alarga "aos países onde a Fidelidade está presente, como o Peru e Macau", refere Jorge Magalhães Correia, Presidente da Fidelidade e Global Partner da Fosun que destaca ainda a aposta no "empreendedorismo social" em que se procura "integrar startups com valor acrescentado para a comunidade ao nível da sustentabilidade social". "Enquanto continuarmos a investir cada vez mais em inovação, teremos mais oportunidades no futuro", salienta Guo Guangchang, Chairman do Grupo Fosun. Continuar a ler Dos 10 mil euros de prémio aos 350 mil de participação de capital A Luz Saúde irá reforçar a sua participação no programa, bem como o Banco privado alemão Hauck & Aufhäuser, do Grupo Fosun, e a seguradora peruana La Positiva Seguros y Reaseguros irá, pela primeira vez, integrar a competição. Para Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde, o Protechting 4.0 "tem assegurado e promovido conexões entre startups e profissionais da área da saúde com evidente sucesso, conseguindo resultados efetivos na criação de valor para os doentes". Por seu lado, Michael Bentlage, CEO da Hauck & Aufhäuser destaca que o programa "oferece uma oportunidade única de acelerar a mudança e transformar ideias em ações". A quarta edição do Protechting tem inscrições disponíveis entre julho e setembro. A fase de seleção terá depois lugar entre setembro e outubro e o Pitch Day para acesso ao Bootcamp (com 20 empresas) decorrerá em novembro. Os três melhores projetos finais do Protechting 4.0 serão premiados com um roadshow na China, onde se apresentam a investidores mundiais e podem ainda beneficiar de uma participação de capital até 350 mil euros, ou integrar o seu negócio na Fosun, Fidelidade, Luz Saúde e Hauck & Aufhäuser. O vencedor, com o melhor projeto de negócio, será ainda distinguido com um prémio monetário no valor de 10 mil euros.