“Nós estamos, neste momento, com os maiores níveis de sempre de investimento direto estrangeiro no nosso país e as pessoas continuam a vir, continuam a procurar-nos”, declarou, à margem de uma cerimónia em Mirandela, um dos pontos da visita de dois dias a Trás-os-Montes.

O Governo entende as manifestações de interesse estrangeiro como “apenas a sequência de uma grande capacidade” que Portugal tem “tido nos últimos três anos de atrair investimento estrangeiro para o país”.

“O ano passado foram celebrados contratos de investimento de mais de mil milhões de euros. Aquilo que, neste momento, temos de intenções que estão a ser discutidas com a AICEP, a nossa Agência de Investimento e Comercio Externo, são intenções de investimentos à volta dos dois mil milhões de euros”, concretizou.

De acordo com o ministro, este valor “é apenas uma parte do investimento estrangeiro que chega a Portugal”.

“As pessoas continuam a vir, continuam a procurar-nos pela qualidade dos nossos recursos humanos, pela circunstância de sermos um país seguro, um país estável e que, por isso, tem merecido cada vez mais a atenção dos investidores, em todos os setores: industriais, serviços e das tecnologias”, sustentou.