Segundo uma estimativa feita pelo portal para a gestão de reclamações para voos cancelados Skycop, “como consequência da greve anunciada pela Ryanair para os próximos dias 25 e 26 de julho [próxima quarta e quinta-feira], cerca de 600 voos serão afetados, 100 deles só em Portugal”.

“À volta de 50 mil passageiros serão diretamente afetados pela paralisação, o que poderá levar a empresa a ter de desembolsar até 30 milhões de euros para fazer face às compensações dos seus passageiros”, aponta a plataforma, em comunicado hoje divulgado.

De acordo com a Skycop, “por se tratar de uma greve convocada pelos tripulantes de cabine, os passageiros têm direito a exigir uma indemnização se o atraso for superior a três horas”.

Estas compensações financeiras poderão variar entre os 250 euros e os 600 euros, realça o mesmo portal, explicando que os montantes variam consoante a distância do voo e o tempo de espera.

“A lei determina que, se o atraso for superior a duas horas, a empresa deve fornecer refeições e bebidas, em função do tempo de espera necessário, bem como [a possibilidade de fazer] chamadas telefónicas ou outros meios de comunicação”, nota a Skycop, destacando que, se o voo for remarcado para o dia seguinte ou depois, “os passageiros têm direito a alojamento gratuito num hotel próximo, bem como a transporte, entre o aeroporto e o local de alojamento”.