O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade foi hoje discutido no plenário da Assembleia da República, documento que foi aprovado em 15 de maio, na especialidade, por PS, BE, PCP e PEV, com os votos contra de PSD e CDS-PP.

O primeiro a intervir foi o presidente da comissão de inquérito, o social-democrata Emídio Guerreiro – que substituiu Maria das Mercês Borges a meio dos trabalhos –, destacando que “desde muito cedo se constatou que existia um erro no objeto desta comissão” que se prendeu com a fixação da investigação entre os anos de 2004 a 2018.

“Os trabalhos evidenciariam ainda um conjunto de decisões, no mínimo duvidosas, na primeira década do século XXI e sobre as quais decorrem processos judiciais e para os quais acredito que os trabalhos e a informação recolhida por esta comissão possa ajudar no apuramento das responsabilidades criminais dos envolvidos”, defendeu.

O relator da comissão de inquérito proposta pelo BE foi o deputado bloquista Jorge Costa que, na intervenção que fez hoje em nome do grupo parlamentar, defendeu que todos têm um mandato para na próxima legislatura “responder às conclusões e para corrigir as rendas que permanecem e aquelas que ainda estão por ser cobradas”.

“Senhores deputados do PS, acima de tudo, se as medidas que aprovámos, se as recomendações que aprovamos forem efetivamente levadas à prática, o que podemos ter é a recuperação de mais de 750 milhões de euros que foram indevidamente pagos no passado pelos consumidores”, quantificou.

Na mesma linha, o deputado do PCP Bruno Dias considerou “necessário que o poder executivo e os reguladores tomem as medidas necessárias” à completa eliminação das rendas excessivas identificadas no setor, “considerando, desde logo, as recomendações apontadas neste relatório”.