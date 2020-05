A esplanada no combate ao vírus

A restauração lançou o mote, e foram várias as autarquias que responderam afirmativamente. Falo do alargamento das esplanadas e da isenção de taxas para compensar os limites à lotação dos restaurantes, que se preparam para abrir no próximo dia 18. Portimão e Beja preveem isenções de pagamento até ao final do ano; Évora — onde os pagamentos estão suspensos — e Portalegre estão a aguardar pedidos dos empresários e disponíveis para avaliar a medida; Loures e Oeiras vão apresentar propostas neste sentido; Mafra permite o alargamento das esplanadas sem custos acrescidos e Viseu também está à procura de flexibilizar a ocupação do espaço público. Portanto, se a resposta para o seu negócio passa por fazer bom proveito do espaço exterior, procure falar com a sua autarquia e ver que respostas têm para si.

Esqueceu-se de pedir o apoio à família? Tem até quarta-feira para o fazer

É sempre complicado quando as datas para fazer pedidos ou pagar impostos calham ao fim de semana, já que uma pessoa tende a relaxar — ou não fossem os dias perfeitos para isso — e deixar passar a data. Mas neste caso cabe-me informar que o prazo para os trabalhadores pedirem o apoio excecional à família relativo a abril para assistência aos filhos, devido ao encerramento das escolas, que terminava no domingo, foi alargado até quarta-feira. O pedido deve ser feito através da Segurança Social. Entretanto, marque na sua agenda: no próximo mês, a entrega do pedido relativo ao mês de maio, terá de ser feita entre 01 e 10 de junho.

IVA, novas regras europeias só em julho

Face ao isolamento imposto pelo vírus, o comércio online — que até podia não ser uma prioridade ainda para muitos empresários — ganhou uma relevância sem par. Se está a converter o seu negócio, esta informação é para si: a Comissão Europeia decidiu hoje adiar, por seis meses, a entrada em vigor das novas regras para o IVA no comércio eletrónico. Em causa está o quadro regulamentar que deveria entrar em vigor em 01 de janeiro de 2021 e que passa assim a estar previsto para 01 de julho de 2021, introduzindo novas obrigações no que toca a este imposto para os mercados online, bem como regras simplificadas para as empresas que operam neste espaço.

A (dolorosa) injeção de 850 milhões de euros no Novo Banco

O Bloco de Esquerda anunciou que o partido vai voltar a apresentar uma proposta para que o Parlamento tenha de autorizar novas transferências do fundo de resolução. Em causa está a autorização de uma nova transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco, que terá sido autorizada pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, sem o conhecimento do primeiro-ministro — o que aliás levou o António Costa a desculpar-se ao BE — e sem que estivesse concluída a auditoria a essa instituição.

O braço de ferro alemão

O Banco Central Europeu (BCE) vai continuar a comprar dívida pública da zona euro, apesar do "ultimato" do Tribunal Constitucional alemão. Contexto: na semana passada, o Tribunal Constitucional alemão exigiu ao BCE que no prazo de três meses justifique a conformidade do seu mandato para as vastas compras de dívida, numa sentença com implicações incertas, isto apesar de, em 2017, e face a dúvidas já levantadas pelo mesmo tribunal com sede em Karlsruhe, o Tribunal de Justiça da União Europeia ter proferido um acórdão considerando que o programa do Banco Central Europeu não viola o direito comunitário. Entretanto, a Comissão Europeia ameaçou avançar com um processo de infração contra a Alemanha e lembrou que "o direito comunitário tem primazia sobre o nacional".

Empresas & Emprego

Da “Pãodemia” às receitas “Fit” : Qual o lugar da nutrição depois?

Durante a fase de isolamento social passamos por picos de “pãodemia” e de receitas “Fit” que nos encheram os olhos e o estômago. É agora tempo de olhar e pensar sobre receitas “anti-doenças crónicas” com especial cuidado na obesidade, e refletir sobre o que este período nos ensinou sobre literacia em saúde, comportamentos alimentares e doenças relacionadas com o estilo de vida da população.

O olhar de Joana Baleia na rubrica Regresso a um Mundo Novo do SAPO24, em parceria com a plataforma 100 Oportunidades.

Regresso ao escritório: regras que ajudam a reorganizar o dia-a-dia

Ainda em tempos de pandemia, mas já com um pé fora de casa, são algumas as pessoas que começam a ter de ir para os escritórios. Todavia, nem tudo será como antes. Estas são propostas para ajudar a viver o "novo normal" no regresso ao trabalho.

Sim, é segunda-feira, mas não precisa de ser duro. Há William Shakespeare, Tiago Bettencourt e forró para começar bem a semana

As segundas-feiras costumam ser difíceis. Assim, para garantir um bom início de semana, temos sugestões que vão do teatro ao fado e ao forró, sem esquecer um concerto de Tiago Bettencourt.

