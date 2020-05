No âmbito do seu programa de responsabilidade social, o clube vai criar a campanha "Do Sporting de Braga por Braga", porque "são inegáveis todos os impactos que o surto de covid-19 está a ter na economia e na sociedade" e o "Sporting de Braga nunca poderia ficar alheio a isso".

A campanha visa apoiar "pequenas e médias empresas do distrito de Braga que, durante este período delicado, demonstraram boas práticas laborais" através da "criação de espaços de publicidade nas várias plataformas de comunicação do clube" (facebook, instagram, twitter, newsletters, sítio).

A seleção das empresas será feita por um júri composto por um representante do clube, da Câmara Municipal de Braga e da Associação Comercial de Braga.

A campanha estende-se às empresas que não sejam já parceiras/patrocinadoras do clube, com quebras comprovadas na faturação e que não tenham registado despedimentos desde o início do estado de emergência em Portugal.

A entrega de candidaturas deve ser feita entre os dias 04 e 31 de maio através do preenchimento de um formulário disponibilizado no sítio do clube. Também pode ser entregue em formato físico na Associação Comercial de Braga ou endereçada, por correio, para o estádio municipal.

Portugal contabiliza 1.043 mortos associados à covid-19 em 25.282 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

O país entrou no domingo em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.