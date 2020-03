A Europa deixou de conseguir há várias décadas converter os valores culturais de liberdade e fraternidade em influência mundial. Mas os EUA, essa América que Trump proclama grande, também está apanhada pela falta do básico para enfrentar uma pandemia.

O Ocidente exibe sofisticação, designadamente com hospitais privados dotados de alta tecnologia. Mas, do mesmo modo que este Ocidente rico descuida o combate à malária e outras epidemias que avançam pelos continentes pobres, também não se preparou para enfrentar uma pandemia. As cabeças que decidem o que é prioridade no sistema de países ricos não previram que males como os que galopam por África também poderiam avançar pela Europa e pela América do Norte. E essa falta de visão tem-se revelado pela penúria no que deveria ser a reserva estratégica de máscaras e outros equipamentos de proteção e escassez de testes de despistagem porque a indústria farmacêutica tem sido orientada para outros alvos.

O diretor-geral da OMS bem foi avisando, oportunamente. Mas a voz de organizações multilaterais tem pesado pouco ou nada sobre o governo das potências.

Nos EUA, Trump até começou por negar a gravidade do vírus. Quando percebeu que a pandemia é de tal modo uma catástrofe global que pode pôr em causa a reeleição, em novembro, a que aspira, despertou e tratou de entrar em show de combate ao covid-19. Optou, como costuma fazer, pela via nacionalista. Começou por fechar fronteiras com a União Europeia, mas com via livre para o Reino Unido do parceiro Boris Johnson. Não tardou a ter de fechar portas aos britânicos ao constatar que o vírus estava a propagar-se pelas terras de Sua Majestade.

Mas, sempre, tudo com muito escassa cooperação e ausência de liderança global contra o inimigo comum.

A Itália está agora a ser socorrida por equipas médicas da China, de Cuba e da Rússia. Se o apoio tivesse chegado logo que foi detetada a progressão do vírus, certamente teria sido possível travar a dimensão atual da calamidade.